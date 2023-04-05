Seçim öncesi en çok konuşulan konulardan biri de sandık güvenliği. Peki sandık güvenliği nasıl sağlanacak? Cumhur İttifakı'nın sandık güvenliği planı ne? Detaylar haberimizde...

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