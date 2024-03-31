Sandığa mühür vuruldu! A Haber ekipleri seçim nöbetinde

Son dakika haberi... Türkiye 31 Mart yerel seçimleri için sandık başında. Seçimin nabzı ise A Haber'de atıyor. A Haber ekipleri gün boyu tüm gelişmeleri canlı yayında aktarıyor.

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