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Sancaktepe’nin kentsel dönüşüm serüveni! 4 binden fazla bina yıkıldı

A Haber
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Giriş: 18.09.2023 15:48
İstanbul'daki kentsel dönüşüm sürecine bu defa Sancaktepe'den mercek tuttu A Haber. Yaklaşık 35 bin binanın bulunduğu Sancaktepe'de, 2012'den bu yana dört bin 250 bina yıkıldı. Sancaktepe'de yetkililer ellerini çabuk tutmak zorunda olduklarını biliyor çünkü, ilçedeki binaların yüzde onunun acilen yıkılması gerekiyor.
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