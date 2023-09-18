Sancaktepe’nin kentsel dönüşüm serüveni! 4 binden fazla bina yıkıldı

İstanbul'daki kentsel dönüşüm sürecine bu defa Sancaktepe'den mercek tuttu A Haber. Yaklaşık 35 bin binanın bulunduğu Sancaktepe'de, 2012'den bu yana dört bin 250 bina yıkıldı. Sancaktepe'de yetkililer ellerini çabuk tutmak zorunda olduklarını biliyor çünkü, ilçedeki binaların yüzde onunun acilen yıkılması gerekiyor.

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