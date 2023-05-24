24 Mayıs 2023, Çarşamba
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Sancaktepe'de sürücüleri çileden çıkaran anlar
Sancaktepe'de Osmangazi Caddesi'nde seyir halinde olan İETT otobüsünün önüne geçen bir kişi müzik dinleyip otobüsün ilerlemesini dakikalarca aksattı. Trafik oluşunca diğer sürücüler de korna çalarak tepki gösterdi.