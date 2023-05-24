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Sancaktepe'de sürücüleri çileden çıkaran anlar

DHA
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Giriş: 24.05.2023 15:17
Sancaktepe'de Osmangazi Caddesi'nde seyir halinde olan İETT otobüsünün önüne geçen bir kişi müzik dinleyip otobüsün ilerlemesini dakikalarca aksattı. Trafik oluşunca diğer sürücüler de korna çalarak tepki gösterdi.
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