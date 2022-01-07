07 Ocak 2022, Cuma
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Sancaktepe Belediyesi’nden ucuz ekmek formülü! Halk Ekmek fiyatına satılacak
İstanbul'da son günlerde devam eden Halk Ekmek kuyruklarına Sancaktepe Belediyesi çözüm üretti. Bundan sonra Sancaktepe Belediyesi fırınlardan alacağı 20 bin ekmeği her gün Halk Ekmek fiyatına vatandaşa sunacak. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer aktardı.