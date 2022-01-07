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Sancaktepe Belediyesi’nden ucuz ekmek formülü! Halk Ekmek fiyatına satılacak

A Haber
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Giriş: 07.01.2022 12:20
İstanbul'da son günlerde devam eden Halk Ekmek kuyruklarına Sancaktepe Belediyesi çözüm üretti. Bundan sonra Sancaktepe Belediyesi fırınlardan alacağı 20 bin ekmeği her gün Halk Ekmek fiyatına vatandaşa sunacak. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer aktardı.
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