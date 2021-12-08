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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın mutlu günü! Güzel haberi TBMM bütçe görüşmelerinde aldı

İHA
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Giriş: 08.12.2021 16:39
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında 3'üncü kez baba olduğu haberini aldı. Partilerin grup başkan vekilleri de sırayla söz alarak Varank'ı tebrik etti.
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