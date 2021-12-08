08 Aralık 2021, Çarşamba
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın mutlu günü! Güzel haberi TBMM bütçe görüşmelerinde aldı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında 3'üncü kez baba olduğu haberini aldı. Partilerin grup başkan vekilleri de sırayla söz alarak Varank'ı tebrik etti.