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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank TEKNOFEST'te! Bakan Varank A Haber'e konuştu

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 25.09.2021 13:43
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin heyecanla takip ettiği TEKNOFEST'te. Bakan Varank, TEKNOFEST'te önemli açıklamalarda bulundu. A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Bakan Varank, "Yerli otomobil rekabet edilebilecek bir fiyattan satışa çıkacak" şeklinde konuştu.
Bakan Varank TEKNOFEST’te A Habere konuştu
Bakan Varank TEKNOFEST'te A Habere konuştu
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