Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank TEKNOFEST'te! Bakan Varank A Haber'e konuştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin heyecanla takip ettiği TEKNOFEST'te. Bakan Varank, TEKNOFEST'te önemli açıklamalarda bulundu. A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Bakan Varank, "Yerli otomobil rekabet edilebilecek bir fiyattan satışa çıkacak" şeklinde konuştu.