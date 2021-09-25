25 Eylül 2021, Cumartesi
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank TEKNOFEST'te! Bakan Varank A Haber'e konuştu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin heyecanla takip ettiği TEKNOFEST'te. Bakan Varank, TEKNOFEST'te önemli açıklamalarda bulundu. A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Bakan Varank, "Yerli otomobil rekabet edilebilecek bir fiyattan satışa çıkacak" şeklinde konuştu.