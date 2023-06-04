04 Haziran 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır görevi Mustafa Varank’tan devraldı | MEHMET FATİH KACIR kimdir?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır görevi Mustafa Varank’tan devraldı | MEHMET FATİH KACIR kimdir?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.06.2023 11:33
Bakanlıklarda devir-teslim töreni başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda tören düzenlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, görevi törenle Mustafa Varank'tan devraldı. İşte o anlar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Şimşek görevi devraldı
Bakan Şimşek görevi devraldı
Başkan Erdoğan Stoltenberg’i kabul edecek
Başkan Erdoğan Stoltenberg'i kabul edecek
Bakanlıklarda devir-teslim töreni
Bakanlıklarda devir-teslim töreni
Hakan Fidan kimdir?
Hakan Fidan kimdir?
İşte yeni kabinenin şifreleri
İşte yeni kabinenin şifreleri
Türkiye Yüzyılı’nın yeni kabinesi açıklandı
Türkiye Yüzyılı'nın yeni kabinesi açıklandı
Nicolas Maduro duaya eşlik etti
Nicolas Maduro duaya eşlik etti
85 milyonun tamamını bağrımıza basacağız
85 milyonun tamamını bağrımıza basacağız
Başkan Erdoğan’ın yeni dönemi başladı!
Başkan Erdoğan’ın yeni dönemi başladı!
Başkan Erdoğan Anıtkabir’de!
Başkan Erdoğan Anıtkabir’de!
CHP ve HDP’ye sert tepki!
CHP ve HDP’ye sert tepki!
CHP ve HDP’den millet iradesine saygısızlık
CHP ve HDP’den millet iradesine saygısızlık
Daha Fazla Video Göster