Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır görevi Mustafa Varank’tan devraldı | MEHMET FATİH KACIR kimdir?

Bakanlıklarda devir-teslim töreni başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda tören düzenlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, görevi törenle Mustafa Varank'tan devraldı. İşte o anlar…

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