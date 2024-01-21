Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır' dan uzay ekonomisi açıklaması: Daha fazla pay alacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Uzay Programı'nın en önemli hedeflerinden birinin uzay sanayiini geliştirmek olduğunu belirterek, "600 milyar doları aşan uzay ekonomisinden daha fazla pay alacağız." ifadesini kullandı.