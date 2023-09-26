26 Eylül 2023, Salı
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Sanatçı Sula, tablosunu Bahçeli'ye hediye etti
Emniyet mensubu olan aynı zamanda ressamlık yapan Ahmet Sula, 2011 yılında resme aldığı "Anadolu" tablosunu MHP Lideri Devlet Bbahçeli'ye takdim etti. Sula, tablosunda Anadolu'nun farklı yerlerine ait detayları resmetti.