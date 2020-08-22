- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Sanat dünyasından Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a tebrik mesajı yağdı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde düzenlenen toplantıda, Karadeniz’de doğalgaz rezervi bulunduğu müjdesini verdi. Erdoğan’ın verdiği müjdeli haber sanat dünyasında da sevinçle karşılandı. Haberi alan ünlü isimler Başkan Erdoğan’ı tebrik ederken birbiri ardında tebrik mesajları yayınladı.