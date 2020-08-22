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Sanat dünyasından Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a tebrik mesajı yağdı!

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Giriş: 22.08.2020 16:33
Güncelleme:22.08.2020 16:34
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde düzenlenen toplantıda, Karadeniz’de doğalgaz rezervi bulunduğu müjdesini verdi. Erdoğan’ın verdiği müjdeli haber sanat dünyasında da sevinçle karşılandı. Haberi alan ünlü isimler Başkan Erdoğan’ı tebrik ederken birbiri ardında tebrik mesajları yayınladı.
Sanat dünyasında Başkan Erdoğan’a tebrik mesajı yağdı!
Sanat dünyasında Başkan Erdoğan’a tebrik mesajı yağdı!
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