Samsun’u sel vurdu! Site duvarı çöktü çok sayıda araç zarar gördü

Son dakika haberleri… Samsun’da sağanak yağış sele neden oldu. Yollar göle döndü, 4 ilçede okullar tatil edildi. Aşırı yağıştan sonra sitenin duvarı çöktü. Yıkılan duvarın altında kalan çok sayıda araç zarar gördü. Bölgede bulunan A Haber muhabiri Murat Onur son durumu aktardı.

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