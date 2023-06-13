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Samsun’u sel vurdu! Site duvarı çöktü çok sayıda araç zarar gördü

A Haber
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Giriş: 13.06.2023 15:03
Son dakika haberleri… Samsun’da sağanak yağış sele neden oldu. Yollar göle döndü, 4 ilçede okullar tatil edildi. Aşırı yağıştan sonra sitenin duvarı çöktü. Yıkılan duvarın altında kalan çok sayıda araç zarar gördü. Bölgede bulunan A Haber muhabiri Murat Onur son durumu aktardı.
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