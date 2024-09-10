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Samsun'dan acı haber! 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Samsun'dan acı haber! 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.09.2024 15:11
Samsun’da su kuyusu kazısındaki göçükte, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
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