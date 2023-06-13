Samsun'da yine sel vurdu! Yollar göle döndü, okullar tatil edildi

Samsun'da sabaha karşı sağanak yağış etkisini gösterdi. Dereler taştı, yollar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Samsun'un Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerinde tüm okullarda, Tekkeköy ilçesinde ise taşımalı eğitime şiddetli yağış nedeniyle bir gün ara verildi. Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN