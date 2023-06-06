06 Haziran 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Samsun’da Terme Deresi taştı! Dükkan ve işyerleri su altında kaldı

Samsun’da Terme Deresi taştı! Dükkan ve işyerleri su altında kaldı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.06.2023 11:37
Son dakika haberleri… Karadeniz’de sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Samsun’da sağanak sonrası Terme Deresi taştı. Canik ve Terme ilçesinde dükkan ve iş yerleri su altında kaldı. Detayları Samsun’da bulunan A Haber muhabiri Murat Onur aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
TBMM Başkanlığı için adaylık başvurusu yaptı
TBMM Başkanlığı için adaylık başvurusu yaptı
Dere işyerleri su altında kaldı!
Dere işyerleri su altında kaldı!
Dev millet bahçesinde Selçuklu motifi ortaya çıktı
Dev millet bahçesinde Selçuklu motifi ortaya çıktı
Köy evleri süratle tamamlanıyor!
Köy evleri süratle tamamlanıyor!
İşte barajın vurulma anı!
İşte barajın vurulma anı!
İşte akran zorbalığının çözümü
İşte akran zorbalığının çözümü
Yolcularla tartıştı otobüsü durdurdu!
Yolcularla tartıştı otobüsü durdurdu!
İYİ Parti’de istifa depremi!
İYİ Parti'de istifa depremi!
İstanbul Valisi Davut Gül oldu
İstanbul Valisi Davut Gül oldu
İşte MİT’in yeni başkanı...
İşte MİT’in yeni başkanı...
Yeni dönemin ilk Kabine toplantısı bugün!
Yeni dönemin ilk Kabine toplantısı bugün!
A Haber sel bölgesinde
A Haber sel bölgesinde
Daha Fazla Video Göster