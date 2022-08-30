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Samsun'da TEKNOFEST rüzgarı! Selçuk Bayraktar'dan önemli açıklama: Bu kadarı yetmez
Selçuk Bayraktar'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
İşte zihinlerde başlayan devrim budur. Öğrenilmiş çaresizliğe, yıkıcılığa başkaldırı budur. Bu kadarı da yetmez. Gün daha fazla mücadele günüdür. 2023-2024-2025-2053 ve hatta 2071'de Teknofest'leri yapmaya devam etmeliyiz
600 binleri aşan yarışmacı sayımız milyonları geçmeli. Yarışmalardaki fidanlar büyümeli kök salıp meyve vermeli.
2005'teki hissiyatımın bir benzerini T3 Vakfı ekibimizle Tekenofest için ilk kez yola çıktığımızda yaşadım. 2018'de şantiye halindeki İstanbul Havalimanı'na jüri olarak katılmıştım. Orada bulunan SSB Başkanımız ve bugün paydaşlarımız olan bazı kurumlarımızın yöneticilerine Teknofest'i anlattığımızda çok heyecanlandılar. Daha da önemlisi aklımızda hep şu soru vardı: Acaba milletimiz Teknofest'e teveccüh gösterecek mi,? İnsanlarımız akın akın Teknofest'e geldi.