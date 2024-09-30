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Samsun'da kayıp balıkçı aranıyor

Samsun'da kayıp balıkçı aranıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.09.2024 15:34
Samsun'un Bafra ilçesinde avlanmak için denize açılan balıkçıların kayığı alabora olmuş, 35 yaşındaki Orhan Çorbacı akıntıya kapılıp gözden kaybolmuştu. Kayıp balıkçı için bölgede arama çalışması başlatıldı.
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Samsun’da kayıp balıkçı aranıyor
Samsun'da kayıp balıkçı aranıyor
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