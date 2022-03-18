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Samsun'da bugün okullar tatil mi? 18 Mart 2022 Samsun'da okullar tatil mi? Bugün Samsun'da okul var mı? 18 Mart Cuma Samsun'da okullar tatil mi?

İHA
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Giriş: 18.03.2022 10:16
Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yoğun kar yağışı nedeniyle yapılan toplantıda ildeki tüm kamu ve özel eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 günlük ara verilmesine karar verildi.
Samsun’da bugün okullar tatil mi?
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