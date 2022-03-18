18 Mart 2022, Cuma
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Samsun'da bugün okullar tatil mi? 18 Mart 2022 Samsun'da okullar tatil mi? Bugün Samsun'da okul var mı? 18 Mart Cuma Samsun'da okullar tatil mi?
Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yoğun kar yağışı nedeniyle yapılan toplantıda ildeki tüm kamu ve özel eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 günlük ara verilmesine karar verildi.