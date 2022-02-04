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Samsun'da Atatürk Anıtı'na saldıran iki kişi tutuklandı

AA
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Giriş: 04.02.2022 13:45
Samsun'da Milli Mücadele'nin simge eserlerinden, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na halat bağlayıp çekmeye çalışan iki kuzen tutuklandı. 6 farklı suçtan çok sayıda kaydı bulunan kuzenler hakkında 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan soruşturma başlatıldı.
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