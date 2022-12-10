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Samsun'a dev yatırım!

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.12.2022 14:24
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda hem toplu açılış törenine katılacak hem de vatandaşlara seslenecek. Başkan Erdoğan, Vezirköprü Devlet Hastanesi, Asarcık-Kavak Yolu, 19 Mayıs Üniversitesi Ballıca Kampüsü ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Törenine katılacak. Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan ve konukları aktardı.
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