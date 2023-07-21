21 Temmuz 2023, Cuma
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Samsun Şehir Hastanesi tamamlandı! Hastalara uluslararası standartlarda hizmet
Sağlık Bakanlığı'nın öz kaynaklarıyla yapılan Samsun Şehir Hastanesi bitti. 900 yatak, 275 poliklinik, 43 destek alanı olacak şekilde projelendirildi. 40 ameliyathane, 1 hibrit ameliyathane, 5 fizik tedavi ünitesi yer alıyor. Uzman sağlık personeliyle hastalara uluslararası standartlarda hizmet verecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.