Samsun Limanı'nda patlama! Yağ tankındaki patlama sonrası yangın çıktı

Samsun Limanı’nda henüz bilinmeyen nedenle yağ tankında bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıkan liman sahasına itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Patlamada yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan anlattı.

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