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Samsun aşılamada yüzde 45'te kaldı! Vakaların en yüksek olduğu ilde vatandaşlar aşı olmuyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.04.2021 14:24
Güncelleme:10.04.2021 14:26
Türkiye'de vakaların en yüksek olduğu Samsun aşılamada yüzde 45'te kaldı. Aşı yaptırma oranları neden düştü? Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan’ın konuğu olan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Adem Dirican verdi.

Uzman Dr. Adem Dirican'ın açıklamalarından satır başları:

"Samsun 1 aydır kırmızı grupta yer alıyor. Toplumun özellikle gençlerin daha serbest ve özgür davranmasından ve kurallara daha az riayet etmelerinden kaynaklanıyor.

1 seneden fazladır bu hastalıkla mücadele ediyoruz. Başından beri hem hastalığa hem de aşıya antipatik bakan ve inanmayan toplumda bir grup var.

Bunlar fısıltı şeklinde sosyal medyada ve diğer yerlerde ciddi propagandalar yapıyorlar. Bu da halkımızı etkiliyor.

Bize hasta ve hasta yakınları aşıyla ilgili duydukları olumsuz şeylerle ilgili sorular soruyor ve geri dönüşler yapıyorlar.

Bu çıkan dedikodular insanların aşıdan uzak durmasına neden oluyor.

Şuanda elimizde en büyük silahımız aşı. Aşı imkanı olan vakti gelen tüm vatandaşlarımız aşılarını olsunlar .

Hangi aşı olursa olsun mutlaka aşılarını yaptırmalılar."

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