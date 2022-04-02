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“Şampiyonlar çıkaracak” denilen tesis çürüyor! 5 milyon dolarlık dev tesis atıl vaziyette

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Giriş: 02.04.2022 11:56
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun, "Olimpiyat şampiyonları yetiştireceğiz" diyerek açtığı tesis çürümeye terk edildi. 5 milyon dolar harcanan spor tesisi, belediyenin işletmesini devrettiği şirketle düştüğü anlaşmazlık nedeniyle kullanılamadı.
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