02 Nisan 2022, Cumartesi
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“Şampiyonlar çıkaracak” denilen tesis çürüyor! 5 milyon dolarlık dev tesis atıl vaziyette
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun, "Olimpiyat şampiyonları yetiştireceğiz" diyerek açtığı tesis çürümeye terk edildi. 5 milyon dolar harcanan spor tesisi, belediyenin işletmesini devrettiği şirketle düştüğü anlaşmazlık nedeniyle kullanılamadı.