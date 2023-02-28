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Samandağ'da deprem sonrası dev yarıklar oluştu! İşte A Haber’in özel görüntüleri

A Haber
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Giriş: 28.02.2023 10:37
Depremler Hatay'ın Samandağ ilçesinde dev fay kırıkları oluşturdu. Depremin ne denli büyük olduğunu gösteren o noktayı A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu ve kameraman Emrah Öncül görüntüledi.
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