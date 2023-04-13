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Samandağ Adliyesi yeni yerine kavuştu! Depremin vurduğu köy taşınıyor

A Haber
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Giriş: 13.04.2023 12:05
Depremde hasar alan Samandağ Adliyesi yeni binasında hizmete girdi. Depremde 35 evin yıkıldığı Adıyaman'daki 65 hanelik köy taşınıyor. Deprem bölgelerinden son gelişmeleri A haber ekiplerinden Halil İbrahim Uğur ve Mahmut Erdoğan aktardı.
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