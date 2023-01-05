Şam ve Moskova ile 3'lü mekanizma! Başkan Erdoğan: Süreci başlattık, liderler olarak bir araya geleceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştüğünü ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile de görüşeceğini söyledi. Başkan Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüşüp görüşmeyeceği konusunda ise “Bakanlarımızdan sonra gelişmelere göre liderler olarak bir araya geleceğiz'' dedi. Peki bu açıklamalar ne anlama geliyor? Şam ile temas ne ifade ediyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına konuk olan Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ali Semin değerlendirdi. Semin, “28 Aralık’taki görüşmeler tamamen güvenlik odaklıydı. Milli Savunma Bakanları ve İstihbarat birimleri görüşme yaptı. Türkiye için Suriye’de 3 temel sorun var. Güvenlik sorunu çok öncelikli ve terörle mücadele kapsamında terör koridorunun tamamen ortadan kaldırılması için elbette Esad rejimi ile birlikte bu konuda mutabakat sağlanması gerekiyor. Göç meselesi diğer konulardan bir tanesi. Suriyeli sığınmacılar meselesi Türkiye için çok önemli bir konu. Son olarak Suriye konusunda taraflar arasında dolaylı yoldan bir Suriye politikası değil doğrudan Suriye politikasına dönüştürülmesi için adımlar atılıyor. Moskova’daki zirve tamamen güvenlik odaklıydı. Güvenlik anlamında bir sonuç alındığı takdirde bundan sonra ki süreç dış işleri bakanlarının görüşmesi ve diplomasinin başlaması anlamına geliyor. Bundan sonra da liderler arasında bir görüşme zemini ayarlamak olacaktır.” dedi.

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