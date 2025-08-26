Şam-SDG hattında gerilim artıyor! Suriye’de 3 kentte sandık kurulmayacak

Suriye'de Şam yönetimi ve terör örgütü YPG'nin uzantısı SDG arasındaki sessiz gerilim tırmanıyor. Taraflar daha önce entegrasyon mutabakatı imzalamıştı. Ancak Paris’te yapılması planlanan yeni tur görüşmelerin iptal edildiği duyuruldu. Suriye'deki seçimlerde üç kentte sandık kurulmayacağı da açıklandı. Detaylar haberimizde…

