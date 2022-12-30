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Şam ile temas sahaya nasıl yansır? A Haber'de değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 30.12.2022 13:05
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Moskova'da savunma bakanları ve istihbarat başkanları arasında gerçekleştirilen üçlü toplantıya ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Akar, "Bizim Türkiye'de ve Suriye'de yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin aleyhine bir şey yapmamız hiçbir şekilde söz konusu değildir." ifadelerini kullandı. Suriye'de terör örgütlerine karşı ortak mücadele olur mu? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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