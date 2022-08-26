26 Ağustos 2022, Cuma
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Şam ile diyalog olacak mı? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar A Haber'de yanıtladı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, Şam rejimi ile diyalog konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Akar, "İnsani trajedi bir an evvel son bulsun istiyoruz" ifadelerini kullanarak "Temel amacımız Suriye'de istikrarın sağlanması" dedi. Suriye'de bayrak provokasyonu ile ilgili de konuşan Bakan Akar, "Bölgeyi istikrarsızlaştırma amaçlı girişimlerden biri" şeklinde konuştu.