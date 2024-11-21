Salim’in aracından yeni görüntü! Beyaz araç okul kamerasına yansıdı

Türkiye haftalardır Narin Güran cinayetini konuşuyor. Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bir çuval içerisinde bulunan Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili dava görülmeye başlanmıştı. Cinayetin en büyük şüphelilerinden biri olan amca Salim Güran’ıı aracına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Okul kamerasına yansıyan beyaz aracın içinde Salim Güran’ın net bir şekilde görüldü belirlendi. Çıkan HTS kayıtlarında ise kameralara yansıyan beyaz araçla 9 dakika boyunca Narin’i gömüldüğü derenin civarlarında olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar…

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