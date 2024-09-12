12 Eylül 2024, Perşembe
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Salim Güran 5 kez aramıştı! WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı
Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili soruşturma sürüyor. Narin'in tutuklu amcası Salim Güran'ın yeğeninin kaybolduğu gün saat 16.43’ten sonra 5 kez aradığı kuzeni Mehmet Şerif Güran sır telefon görüşmesini anlattı. Şerif Güran, "Köydeki pamuk tarlamın kurtlandığını söyledi. Saat 16.55'te tarladan fotoğraf atıp 'İlaçlama yapayım mı?' diye sordu. Sesi çok rahattı." derken olay günü tutuklu amcanın kendisine attığı WhatsApp mesajlarını da gösterdi. Detayları A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.