Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığı kaldırılacak mı?

Polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlık dosyalarını görüşmek için kurulan hazırlık komisyonu çalışma takvimini belirledi. Komisyon, Aydeniz'e 4 Temmuz Pazartesi saat 12'ye kadar yazılı savunması için süre verdi. A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı.