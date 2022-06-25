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Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığı kaldırılacak mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.06.2022 18:08
Polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlık dosyalarını görüşmek için kurulan hazırlık komisyonu çalışma takvimini belirledi. Komisyon, Aydeniz'e 4 Temmuz Pazartesi saat 12'ye kadar yazılı savunması için süre verdi. A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı.
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