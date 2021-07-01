01 Temmuz 2021, Perşembe
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Salgın yönetim rehberi güncellendi! HES kodu yaygınlaşıyor | Tüm detayları canlı yayında aktardı
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde yaptığı güncellemeyle, AVM, berber, kuaför, güzellik salonu, kırtasiye ve benzeri tüm iş yerlerinde daha önce 1 metre olan sosyal mesafenin 2 metreye çıkarılmasını önerirken, birçok sektörde de HES kodu kontrolü zorunluluğunu getirdi. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.