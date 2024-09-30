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Saldırıyı sadece A Haber görüntüledi

Saldırıyı sadece A Haber görüntüledi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.09.2024 11:22
İsrail ordusu Lübnan’ın doğusundaki Baalbek’i havadan vurdu. A Haber İsrail saldırısını görüntüledi. Saldırı ile ilgili detayları aktaran Kurşun, “Türk televizyonlarında ilk kez A Haber farkıyla izleyeceksiniz. İşte dakikalar önce İsrail savaş uçakları tarafından hedef alınan nokta. Çok yoğun bir duman bulutu var. İsrail güneyi vurmakla kalmıyor aynı zamanda kuzey kesimlerdeki Baalbek kent merkezini de hedef alıyor.” şeklinde konuştu.
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