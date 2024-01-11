Saldırıya uğrayan imam Galip Usta A Haber’e özel konuştu! Yaşadıklarını böyle anlattı: Öğrencilerim canlarını siper ettiler

Fatih Camii’nde imamlık yapan Kurra Hafız Galip Usta, 8 Ocak’ta yatsı namazından sonra bıçaklı bir saldırgan tarafından omzundan yaralandı. Beraberinde cemaatten Bilal Erdem’in de yaralandığı olay sonra Usta, tedavi gördüğü hasta odasından A Haber’e özel röportaj verdi. "Öğrencilerim olmasaydı, çok daha vahim olabilirdi” diyen Galip Usta, Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere olay başladığı andan itibaren arayan, soran tüm yetkililerimiz, devlet büyüklerimiz, ziyaret edenlerimiz... Yani o kadar çok ilgi alaka var ki. Hamd olsun, hastane de tüm ekipleriyle seferber olmuş durumda. Allah'a şükür hiçbir eksiğimiz yok." ifadelerini kullandı.