11 Ocak 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Saldırıya uğrayan imam Galip Usta A Haber’e özel konuştu! Yaşadıklarını böyle anlattı: Öğrencilerim canlarını siper ettiler

Saldırıya uğrayan imam Galip Usta A Haber’e özel konuştu! Yaşadıklarını böyle anlattı: Öğrencilerim canlarını siper ettiler

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.01.2024 22:16
Fatih Camii’nde imamlık yapan Kurra Hafız Galip Usta, 8 Ocak’ta yatsı namazından sonra bıçaklı bir saldırgan tarafından omzundan yaralandı. Beraberinde cemaatten Bilal Erdem’in de yaralandığı olay sonra Usta, tedavi gördüğü hasta odasından A Haber’e özel röportaj verdi. "Öğrencilerim olmasaydı, çok daha vahim olabilirdi” diyen Galip Usta, Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere olay başladığı andan itibaren arayan, soran tüm yetkililerimiz, devlet büyüklerimiz, ziyaret edenlerimiz... Yani o kadar çok ilgi alaka var ki. Hamd olsun, hastane de tüm ekipleriyle seferber olmuş durumda. Allah'a şükür hiçbir eksiğimiz yok." ifadelerini kullandı.
Gözümüze baka baka yalan söylüyorsunuz
"Gözümüze baka baka yalan söylüyorsunuz"
Saldırıya uğrayan Fatih Camii İmamı A Haber’de!
Saldırıya uğrayan Fatih Camii İmamı A Haber'de!
Gözümüze baka baka yalan söylüyorsunuz
"Gözümüze baka baka yalan söylüyorsunuz"
▶️ İstanbul’da ’Sibergöz-13’ operasyonu!
▶️ İstanbul'da 'Sibergöz-13' operasyonu!
CHP’li belediyede çamurlu su rezaleti!
CHP’li belediyede çamurlu su rezaleti!
İsrail soykırımla yargılanıyor
İsrail soykırımla yargılanıyor
Seçil Erzan ile ilk yüzleşme!
Seçil Erzan ile ilk yüzleşme!
Prens Andrew skandalın başrolünde!
Prens Andrew skandalın başrolünde!
Miçotakis’ten vize kolaylığı açıklaması!
Miçotakis'ten vize kolaylığı açıklaması!
Hayati önemi var! Aman dikkat
Hayati önemi var! Aman dikkat
Güney Kore’yi düşman ilan etti
Güney Kore'yi düşman ilan etti
Görüşmeden ilk kareler
Görüşmeden ilk kareler
Daha Fazla Video Göster