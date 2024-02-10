10 Şubat 2024, Cumartesi
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Saldırıya uğrayan AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay A Haber'de!
AK Parti Küçükçekmece adayı Aziz Yeniay'ın programında silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda 22 yaşındaki E.G.D. yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırı ile ilgili açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Saldırıya ilişkin geniş çaplı tahkikat başlatılmıştır. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum" dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, A Haber'e ekranlarında açıklamalarda bulunarak, "Birileri bölgemizde vekalet savaşları yürütmeye çalışıyor. Bölgemizde kaos yaratmak istiyor" dedi. Öte yandan alçak saldırıya çok sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Seçim sürecinin sağlıklı ve demokrasimize yakışır bir şekilde ilerlemesini hazmedemeyen kimselerin süreci zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz" dedi. Detayları AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay A Haber canlı yayınına bağlanarak aktardı.