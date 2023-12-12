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Saldırıya tepki yağdı! Kabul edilemez bir durum, sporun ruhuna yakışmıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.12.2023 00:49
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü ile Rizespor 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası sahaya giren MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı. Ardından Meler, futbolcuların linçine uğradı. Yaşanan olay sonrası Lig hakemleri bu hafta maçlara çıkmama kararı alırken Meler'e yapılan saldırı sosyal medyada tepki gördü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, kınama paylaşımı yaptı. Öte yandan Tunç, olay hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. İşte TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise "Bu olaya karışan herkes bunun bedelini ödeyecek. Kimsenin böyle davranmaya hakkı yok. Bu gece Türk futboluna utanç dolu bir yumruk atıldı" dediği olaya gelen tepkiler...
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