23 Ekim 2024, Çarşamba
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Saldırıların gölgesinde Beyrut’ta hayat! Sığınmacılara polis müdahalesi
İsrail'in hedefinde Lübnan var. Saldırılar nedeniyle yüz binlerce kişi yaşadıkları yerleri terk etti. Lübnan'da iç göç krizi yaşanıyor. Başkent Beyrut'ta gerilimin gölgesinde hayat ise devam etmeye çalışıyor. Bir otele sığınan Lübnanlılar ise polis zoruyla çıkarılmaları gerilimi artırdı.