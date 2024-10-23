23 Ekim 2024, Çarşamba
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Saldırıların gölgesinde Beyrut’ta hayat! Sığınmacılara polis müdahalesi

Saldırıların gölgesinde Beyrut’ta hayat! Sığınmacılara polis müdahalesi

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.10.2024 09:18
İsrail'in hedefinde Lübnan var. Saldırılar nedeniyle yüz binlerce kişi yaşadıkları yerleri terk etti. Lübnan'da iç göç krizi yaşanıyor. Başkent Beyrut'ta gerilimin gölgesinde hayat ise devam etmeye çalışıyor. Bir otele sığınan Lübnanlılar ise polis zoruyla çıkarılmaları gerilimi artırdı.
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