Saldırı neden Türkiye'nin üzerine yıkılmak istendi? Uzmanlar çarpıcı detayları A Haber'de anlattı: Amaç TSK'nın operasyonunu durdurmak

Terör örgütü PKK'nın, Irak'ın Duhok şehrinde düzenlediği terör saldırısında, onlarca kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Eylem sonrası, teröristler saldırının Türkiye tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü. Dışişleri Bakanlığı, söz konusu saldırının terör örgütü kaynaklı olduğunu duyurdu. A Haber canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, dezenformasyon çabalarını Türk Silahlı Kuvvetlerinin olası sınır ötesi operasyonunu engelleme çabası olarak yorumladı. Bölgedeki İran varlığına dikkat çeken Eski Şam Askeri Ataşesi Prof. Dr. Esat Arslan, "TSK geçtiğimiz yıllarda, terör örgütüne destek veren İrani güçleri bombaladı. İran'ın, Türkiye konusunda endişesi var." diyerek komplonun İran tarafından kurulmuş olabileceğini vurguladı. Zamanlamanın çok manidar olduğunu vurgulayan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Furkan Kaya ise, "Zaho ve Duhok olayları, Türkiye’nin operasyonunu engellemeye ve durdurmaya yönelik. İran, Türkiye'yi bir rakip olarak görüyor" dedi.