Saldırı nasıl gerçekleşti? Provokatif eylemlerin ardında kim var?

Son 2 ayda neler yaşandı? Saldırının hedefinde kim vardı? Son dönemde peş peşe yapılan saldırılar ne anlama geliyor? Askeri Stratejist Dr. Kemal Olçar A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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