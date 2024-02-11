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Saldırı nasıl gerçekleşti? Provokatif eylemlerin ardında kim var?

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.02.2024 10:02
Son 2 ayda neler yaşandı? Saldırının hedefinde kim vardı? Son dönemde peş peşe yapılan saldırılar ne anlama geliyor? Askeri Stratejist Dr. Kemal Olçar A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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