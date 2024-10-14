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Saldırı Beyrut'ta nasıl yankılandı?

Saldırı Beyrut'ta nasıl yankılandı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.10.2024 09:35
Lübnan'da tansiyon yüksek sınır ateş hattında. Peki başkentte neler oluyor? Anadolu Ajansı muhabiri Faruk Hanedar, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.
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