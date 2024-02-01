01 Şubat 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Saldırganların araç değiştirdiği anlar! Kilisedeki saldırı sonrası otomobili bırakıp minibüsle kaçtılar

Saldırganların araç değiştirdiği anlar! Kilisedeki saldırı sonrası otomobili bırakıp minibüsle kaçtılar

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.02.2024 16:24
Kilisede saldırı düzenleyerek 1 kişiyi öldüren saldırganlara ait yeni görüntü ortaya çıktı. Görüntüde zanlıların minibüse bindikleri gözüküyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Saldırganların araç değiştirdiği anlar!
Saldırganların araç değiştirdiği anlar!
A Haber ekibi Lübnan sınırında
A Haber ekibi Lübnan sınırında
Kurum’dan deprem yalanlarına cevap!
Kurum'dan "deprem" yalanlarına cevap!
A Haber eylemlerin adresi Brüksel’de
A Haber eylemlerin adresi Brüksel'de
Asırlardır İslam’ın sancağı olduk
"Asırlardır İslam'ın sancağı olduk"
Yağış yok, sıcaklıklar artıyor
Yağış yok, sıcaklıklar artıyor
Ramazan Hocanın katil zanlısı yakalandı
"Ramazan Hoca"nın katil zanlısı yakalandı
Kurum: CHP’li yönetim için artık yol bitmiştir
Kurum: CHP’li yönetim için artık yol bitmiştir
Başkan Erdoğan’ın programında ne var?
Başkan Erdoğan'ın programında ne var?
Hatay’da depremden sonra 3 hastane yapıldı!
Hatay’da depremden sonra 3 hastane yapıldı!
Mark Zuckerberg’in zor anları!
Mark Zuckerberg’in zor anları!
Rus uzman A Haber’e konuştu: ABD...
Rus uzman A Haber’e konuştu: ABD...
Daha Fazla Video Göster