09 Ocak 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Saldırganın babasının ifadesi ortaya çıktı! Tüm detayları A Haber'de anlattı

Saldırganın babasının ifadesi ortaya çıktı! Tüm detayları A Haber'de anlattı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.01.2024 16:17
Fatih Camii imamına yönelik saldırıyı kim, hangi amaçla planladı? Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, A Haber’de detayları aktardı. Karaman,  "2019’da eşinden ayrıldığı daha sonra bir kadınla tanıştığı onunla da 3 hafta önce ayrıldığı bu ayrılık sebebiyle de ruhsal durumunun iyi olmadığına ilişkin babasının bir ifadesi söz konusu. Babası Bursa’dan İstanbul’a getirildi ifadesi alındı. 6 gündür eve uğramadığını babası söyledi. İstanbul’a nasıl geldiğini bilmediği söyledi. Fakat oğlunun son eşinden ayrıldığı için ruhsal durumunun iyi olmadığına ilişkin emniyet güçlerine bilgi verdi." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Babasının ifadesi ortaya çıktı!
Babasının ifadesi ortaya çıktı!
Saldırgan adliyeye sevk edildi
Saldırgan adliyeye sevk edildi
Fatih Camii’nde provokatif saldırı
Fatih Camii'nde provokatif saldırı
Kızıldeniz’de tansiyon yükseliyor
Kızıldeniz'de tansiyon yükseliyor
Gazze’de 10 bin çocuk öldürüldü
Gazze'de 10 bin çocuk öldürüldü
Başkan Erdoğan’dan geçmiş olsun telefonu
Başkan Erdoğan'dan "geçmiş olsun" telefonu
Kurtulmuş’tan flaş açıklamalar
Kurtulmuş'tan flaş açıklamalar
CHP’de adaylar neden açıklanamıyor?
CHP’de adaylar neden açıklanamıyor?
CHP’li linç korosunun yeni hedefi Maçoğlu!
CHP'li linç korosunun yeni hedefi Maçoğlu!
Provokatif saldırının perde arkası ne?
Provokatif saldırının perde arkası ne?
Kendilerine kurtarıcı dedirttiler!
Kendilerine "kurtarıcı" dedirttiler!
CHP’de kim gidecek, kim kalacak?
CHP'de kim gidecek, kim kalacak?
Daha Fazla Video Göster