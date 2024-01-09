09 Ocak 2024, Salı
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Saldırganın babasının ifadesi ortaya çıktı! Tüm detayları A Haber'de anlattı
Fatih Camii imamına yönelik saldırıyı kim, hangi amaçla planladı? Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, A Haber’de detayları aktardı. Karaman, "2019’da eşinden ayrıldığı daha sonra bir kadınla tanıştığı onunla da 3 hafta önce ayrıldığı bu ayrılık sebebiyle de ruhsal durumunun iyi olmadığına ilişkin babasının bir ifadesi söz konusu. Babası Bursa’dan İstanbul’a getirildi ifadesi alındı. 6 gündür eve uğramadığını babası söyledi. İstanbul’a nasıl geldiğini bilmediği söyledi. Fakat oğlunun son eşinden ayrıldığı için ruhsal durumunun iyi olmadığına ilişkin emniyet güçlerine bilgi verdi." dedi.