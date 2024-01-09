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Saldırgan adliyeye sevk edildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.01.2024 15:42
Son dakika haberi… Fatih Camii imamına bıçakla saldıran Ö.S. adliyeye sevk edildi. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır detayları aktardı.
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