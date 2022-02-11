Saldıranlar her detayı biliyordu! KKTC'yi sarsan Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme

İş insanı Halil Falyalı, Girne'deki otelinden eşi ve üç çocuğuyla evine giderken zırhlı araca ailesini bindirdi. Üç araçlık konvoy eve yaklaşmışken Halil Falyalı yolda pusuya düştü. Çapraz ateşe tutulan Falyalı ile şoförü hayatını kaybederken cinayet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni sarstı. Öte yandan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise konuyla ilgili, "Faili meçhul kalmaması için tüm imkanları kullanacağız. Bu işin açığa çıkması için talimat verdim." dedi. İşte korkunç saldırının detayları...