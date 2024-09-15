Sakarya'daki patlamanın nedeni tahıl tozu mu? Uzman isim A Haber'de yanıtladı

Tahıl tozu neden ve nasıl patlar? İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Ogün Şimşek, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, “Bu ve benzeri gıda maddesi üreten fabrikalarda oluşan patlamalarda daha önce Hendek’te de benzer bir patlama gerçekleşmişti. Bu filolarda maden ortamı gibi un ve tahıl tozu bir şekilde havaya karışır ve tehlikeli bir karışım yapar. Değirmen bölgesinde kullanılan makinelerde oluşabilecek ufak bir statik elektrik sonucunda basınçlı patlama oluşabilir.” ifadelerini kullandı.

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