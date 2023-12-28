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Sakarya'da katliam gibi kaza! A Haber olay yerinde

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.12.2023 10:51
Sakarya'da, Kuzey Marmara Otoyolu'nda, 3'ü yolcu otobüsü, 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi öldü, 57 kişi yaralandı. Kaza, saat 04.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya Dağdibi mevkisinde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 acil sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin, kazaya müdahalesi sürüyor. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, olay yerinden son durumu aktardı.
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