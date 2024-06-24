24 Haziran 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Sakarya’da bir genç palmiye ağacını ateşe verdi! Şüpheli gözaltına alındı

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.06.2024 11:40
Sakarya'da kaldırımda yürüyen bir genç, palmiye ağacını yaktı.  Alevler ağacı sararken genç kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar bölgede kameraya saniye saniye yansıdı. Olay yerine giden ekipler yangını söndürdü, şüpheli de kısa sürede gözaltına alındı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
6 ilde DEAŞ terör örgütüne operasyon!
6 ilde DEAŞ terör örgütüne operasyon!
İzmir’de bordro yakma eylemi!
İzmir'de bordro yakma eylemi!
Palmiye ağacını ateşe verip kaçtı
Palmiye ağacını ateşe verip kaçtı
Mardin’deki yangın güvenlik kamerasında!
Mardin'deki yangın güvenlik kamerasında!
Başkan Erdoğan liderliğinde kritik MYK! İşte plan...
Başkan Erdoğan liderliğinde kritik MYK! İşte plan...
Otel odasındaki şüpheli ölüm!
Otel odasındaki şüpheli ölüm!
Bayram dönüşü trafik ne durumda?
Bayram dönüşü trafik ne durumda?
TBMM Google yetkililerini dinleyecek
TBMM Google yetkililerini dinleyecek
AK Parti’de değişim dönemi
AK Parti'de değişim dönemi
Kırmızı kategoriye 2 çizik daha!
Kırmızı kategoriye 2 çizik daha!
Mardin’de DEM’li vekilin yangın provokasyonuna vatandaşlardan ayar!
Mardin'de DEM'li vekilin yangın provokasyonuna vatandaşlardan ayar!
DEM’li vekiller Haliç’e trans bayrağı astı
DEM'li vekiller Haliç'e trans bayrağı astı
Daha Fazla Video Göster