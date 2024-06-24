Sakarya’da bir genç palmiye ağacını ateşe verdi! Şüpheli gözaltına alındı

Sakarya'da kaldırımda yürüyen bir genç, palmiye ağacını yaktı. Alevler ağacı sararken genç kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar bölgede kameraya saniye saniye yansıdı. Olay yerine giden ekipler yangını söndürdü, şüpheli de kısa sürede gözaltına alındı.

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