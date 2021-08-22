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Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılı

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Giriş: 22.08.2021 21:14
Kurtuluşa giden yoldaki o zaferlerden biri olan Sakarya Meydan Muharebesi’nin üzerinden tam 100 yıl geçti. 23 Ağustos'ta başlayan ve 22 gün 22 gece süren o  zorlu  mücadelede, Yunan  ordusu  bozguna  uğratıldığı. Bu topraklar için toprağa düşen şehitlerimizi rahmetle anarken, o şanlı zaferin detayları videoda.
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